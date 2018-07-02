Могили російських десантників, яких «не було» на Донбасі – доказ участі Росії у війні?

Новий поворот в історії російських військових на Донбасі. Вперше про десантників російської армії, які воювали під Луганськом, стало відомо в кінці серпня 2014 року. Тоді бійців елітної 76-ї гвардійської дивізії почали таємно ховати під Псковом. Через чотири роки на місці безіменних хрестів встановлені монументальні кам'яні надгробки – за гроші Міноборони Росії. Ексклюзивні кадри зі Пскова – в матеріалі Донбас.Реалії.

Росія, село Вибути під Псковом. Поруч річка Велика. Над сільським цвинтарем пролітає десантний літак. А на самому кладовищі, як з'ясували незалежні журналісти, могили російських десантників, які загинули на українському Донбасі в серпні 2014-го. Журналісти програми Донбас.Реалії поїхали до Пскова, щоб особисто побачити непрямі докази перебування російських військових на Донбасі.

Одне з найпомітніших поховань – десантника Леоніда Кічаткіна. На могильній плиті дата смерті – 20 серпня 2014 року. Поруч ще військовий надгробок, і вже вицвілий блакитний берет. Це могила Олександра Осипова, на надгробку – така ж дата загибелі, як у Кічаткіна.

​

​Російська техніка на українському Донбасі

Серпень 2014 року видався переломним для всього ходу війни на сході України. Здавалося ще трохи, і на Донбасі «наведуть порядок». Збройні сили України тоді один за одним звільняли населені пункти. Саме в цей момент, за свідченнями військових, Росія кинула на фронт свої регулярні частини. Після запеклих боїв українські бійці почали знаходити свідчення перебування кадрових російських військових на території Донбасу.

«На підставі документів російської армії було підтверджено загибель 103 кадрових військовослужбовців. І поранення отримали 378 кадрових російських військовослужбовців», – розповідає військовий експерт Юрій Карін.

Найбільш масові втрати російська армія зазнала в Луганській області, в районі села Георгіївка. Там російські десантники, змітаючи один український блокпост за іншим, отримали раптову відсіч.

Саме тоді контратака українських бійців на лінії Лутугине-Георгіївка виявилася настільки несподіваною і приголомшливою для противника, що армійцям вдалося відбити у росіян кілька одиниць техніки. У тому числі й бойову машину десанту. Тепер вона перебуває у Києві як свідчення неоголошеної війни.

Українській стороні вдалося захопити не тільки російську техніку, а й документи. Бійці підрозділу МВС «Шторм» (ЛІНК), що відбивали натиск псковських солдат, показують трофей.

«Ось пакувальні листи з тієї машини, дивіться: військова частина 74268, псковська дивізія ВДВ. Командир першої ПДР гвардії – капітан Цейзер», – зачитують на камеру документи бійці.

Військові закидали камінням автомобіль журналістки на кладовищі у Пскові

За історію псковських десантників взялися й деякі ЗМІ Росії, коли загиблих почали «по-тихому» ховати під Псковом. Чотири роки тому журналістка російського видання «Новая газета» Ірина Тумакова приїхала на кладовище Вибути під Псковом. Вона перебувала за кермом автомобіля, коли двоє незнайомих людей наздогнали її машину і почали закидувати камінням. Коли ж журналістка намагалася виїхати з кладовища, невідомі почали кидатися під колеса машини.

Донбас.Реалії зв'язалися з Іриною по Skype – зараз вона у відрядженні.

«Було порушено кримінальну справу. З'ясувалося, що шини мені кололи десантники, прямо військовослужбовці військової частини, що дислокується у Пскові. Слідчий просив піти мене на «мирову» – забрати заяву», – розповідає спеціальний кореспондент «Новой газеты» Ірина Тумакова.

Але Ірина продовжила журналістське розслідування та виявила нові могильні плити. Більш того, встановила, що за надгробки платило російське Міністерство оборони.

«За цей пам'ятник платило Міністерство оборони. Заплатило в повному обсязі: там є ліміт в 32 з чимось тисячі. Міністерство оборони сплачує за поховання тільки у разі, якщо мова йде про стаж 30 років у збройних силах, або про людину, яка брала участь в бойових діях», – продовжує Ірина.

Вона з'ясувала, що Міноборони Росії видало компенсації сім'ям загиблих на Донбасі десантників.

«Я знаю, що вони отримали компенсації, й у випадках, коли у них була іпотека – Міноборони оплатило їм іпотеку», – розповідає журналістка.

Такі дії Міноборони Росії по-суті і є визнання участі регулярних частин в бойових діях на Донбасі. Поки російське керівництво продовжує заперечувати це, кладовище у Вибутах можуть поповнюватися новими безіменними похованнями. Зараз на деяких надгробках можна побачити написи: «Загинув в Сирії». На інших – немає уточнень, але висять траурні стрічки від товаришів по службі.

ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ ДОНБАС.РЕАЛІЇ: