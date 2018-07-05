Тегеран викликав європейських послів через арешт іранського дипломата в Німеччині

Міністерство закордонних справ Ірану викликало послів Франції і Бельгії, а також повіреного у справах Німеччини, щоб висловити протест через арешт іранського дипломата в Німеччині, повідомили 4 липня іранські ЗМІ.

Бельгійська влада звинуватила Асадоллу Асаді, затриманого 1 липня за ордером ЄС, у тому, що він брав участь у плануванні вибуху на зустрічі іранських опозиційних груп у Франції, і закликала до його екстрадиції.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив викликаним європейським дипломатам, що Асаді не причетний до інциденту, і його слід негайно звільнити з огляду на його дипломатичну недоторканність.

3 липня Австрія заявила, що позбавляє Асаді, радника в посольстві Ірану у Відні, дипломатичного імунітету через його можливу причетність до планування нападу.

4 липня австрійський канцлер Себастьян Курц закликав президента Ірану Хасана Роугані, який відвідував Відень, надати пояснення щодо інциденту. Роугані не коментував цю справу.

Тегеран відкинув звинувачення у причетності до планованого нападу.

4 липня Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило опозиційну організацію «Моджахеди іранського народу», базовану в Парижі, у причетності до планування вибуху.