Прокурор, у декларації якого знайшли порушень на 1,7 мільйона гривень, звільнився

Прокурор Київської області Вадим Чуйков, який, за даними Національного агентства з питань запобігання корупції, вказав недостовірну інформацію у власній електронній декларації за 2015 рік на 1,7 мільйона гривень, звільнився. Про це свідчить подана ним перед звільненням декларація, датована 3 липня.

Про причини звільнення наразі невідомо.

25 червня #Точно, проект Радіо Свобода, повідомляв із посиланням на висновок НАЗК, що, зокрема, 29-річний прокурор не вказав у декларації 910 тисяч гривень, отриманих від продажу елітного автомобіля Mercedes-Benz ML350 2008 року, дві земельні ділянки в Києві загальною площею 814 метрів квадратних, а також корпоративні права дружини у фірмі «Гольфстрім – правова група» на 40 тисяч гривень. Крім того, він не задекларував 141,6 тисячі гривень страхових виплат дружини.

У поясненнях НАЗК прокурор Вадим Чуйков зазначив, що не знав про доходи дружини, а землю 2008 року зареєстрував батько, однак не сказав про це.

За результатами перевірки в НАЗК дійшли висновку про недостовірну інформацію в декларації прокурора Київської області Вадима Чуйкова, а також про його незаконне збагачення і вирішили надіслати матеріали до генеральної інспекції Генеральної прокуратури України.

Перевірка декларації тривала протягом 2017-2018 років.