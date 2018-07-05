Вімблдон-2018: усі українці зачохлили ракетки

Українських тенісистів більше немає в одиночному розряді на головному змаганні на трав’яних кортах – Вімблдонському турнірі. Останньою змушена була зачохлити ракетку Леся Цуренко. У другому колі українка поступилася 23-й сіяній чешці Барборі Стрицовій.

У першому сеті друга ракетка України не змогла нав’язати боротьбу – 1:6, а в другому спробувала нав’язати боротьбу вже тоді, коли суперниця подавала на матч за рахунку 5:2. Остаточний результат другої партії – 6:4 на користь Стрицової. Матч тривав одну годину й чотири хвилини.

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Поєдинок Цуренко – Стрицова мав відбутися ще 4 липня, але був перенесений на сьогодні через дощ.