«Укравтопром»: українці почали більше купувати нові легкові автомобілі

Українці почали більше купувати нові легкові авто, повідомляє асоціація «Укравтопром». Так, у січні-червні цього року продажі збільшились до 39,5 тисяч. Це на 7% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

В асоціації зазначають, що найбільш активне зростання автомобільного ринку спостерігалося у січні і лютому.

Спад продажів фіксували у березні і червні.

У травні «Укравтопром» повідомляв про рекордний спад виробництва автомобілів в Україні за останні десять років. Наразі автомобільні заводи випускають у 90 разів менше транспортних засобів, аніж у 2008-му.

Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році, її засновниками є понад 20 підприємств.