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05 Липень 2018, Київ 19:32
Новини | Події

Депутату Добкіну змінили підозру – Генпрокуратура

Михайло Добкін біля Генпрокуратури, липень 2018 року

Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив про зміну раніше повідомленої підозри народному депутату України Михайлу Добкіну.

Як повідомила речниця генпрокурора на своїй сторінці в Facebook Лариса Сарган, після оголошення про зміну підозри іншим фігурантам кримінального провадження досудове розслідування буде закінчено, матеріали справи нададуть стороні захисту для ознайомлення.

Однак вона не уточнила, у чому тепер підозрюють Добкіна.

Генеральна прокуратура звинувачувала Добкіна в тому, що він діяв «в інтересах голови ОК «Житлобуд-1», сприяв в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова шляхом обману». За версією силовиків, зі власності територіальної громади Харкова «незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2 гектара, заподіяні збитки у розмірі 178 624 598 гривень». Добкін звинувачення прокуратури відкидає та заявляє про політичне, як він вважає, підґрунтя цих звинувачень.

У липні минулого року Верховна Рада задовольнила подання генпрокурора щодо позбавлення недоторканності народного депутата Михайла Добкіна, давши згоду на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт.

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Після цього суд обрав для Михайла Добкіна запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з можливістю внести заставу в розмірі 50 мільйонів гривень. В «Опозиційному блоці» 19 липня заявили про внесення 50 мільйонів гривень застави за свого однопартійця.

Михайло Добкін від 2006 до 2010 року обіймав посаду міського голови Харкова, а від 2010 по 2014 рік очолював Харківську облдержадміністрацію.

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