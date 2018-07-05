Міжнародні резерви України впали нижче від 18 мільярдів доларів – НБУ

Міжнародні резерви України станом на 1 липня становили 17 мільярдів 978 мільйонів доларів США, за червень вони скоротилися більш як на відсоток у зв’язку зі здійсненням платежів за державним боргом, номінованим в іноземній валюті, повідомив Національний банк України 5 липня.

За даними регулятора, понад 552 мільйони доларів були спрямовані на обслуговування та погашення за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованими в іноземній валюті. Ще 162 мільйони доларів протягом червня уряд та НБУ сплатили на користь Міжнародного валютного фонду.

Основним джерелом поповнення резервів у червні стали надходження на користь уряду від розміщення нових ОВДП, номінованих в іноземній валюті, у сумі понад 539 мільйони доларів.

Купівля Національним банком валюти на міжбанківському ринку припинила бути головним джерелом поповнення резервів, яким була в минулі місяці.

«З огляду на певне погіршення зовнішньої цінової кон’юнктури для товарів українського експорту і спад інтересів міжнародних інвесторів до ринків, що розвиваються, можливості Національного банку викуповувати надлишкову пропозицію іноземної валюти без тиску на обмінний курс гривні були обмежені», – вказано в повідомленні.

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Станом на 1 липня 2018 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,2 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і НБУ.