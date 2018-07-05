Меркель звинуватила угорського прем’єра Орбана у «відсутності людяності»

Канцлер Німеччини Анґела Меркель звинуватила прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в тому, що він не дотримується правил «людяності» своєю імміграційною політикою. Орбан перебуває з візитом в Берліні – він відвідує німецьку столицю вперше за три роки.

Меркель заявила, що забезпечення зовнішніх кордонів ЄС полягає не в створенні «фортеці проти людей, привезених контрабандистами». На її думку, блок повинен підписати угоди з африканськими країнами, щоб забезпечити законну міграцію.

«Душа Європи – це людяність і це те, що ми хочемо зберегти. Якщо Європа з її цінностями хоче продовжувати грати роль в світі, тоді вона не може просто відвернутися від труднощів і страждань», – сказала вона.

Прем’єр-міністр Орбан різко виступає проти політики надання притулку, яку Меркель відчайдушно захищала. Орбан погодився з тим, що у нього і Меркель були принципово різні підходи до міграції і до того, як допомогти людям гуманітарним шляхом.

Орбан сказав, що Німеччина повинна бути вдячною за огородження, які Угорщина побудувала на своїх кордонах з Сербією і Хорватією, і яке, за його словами, охороняють 24 години на добу 8000 озброєних людей. За словами Орбана, якби цього не було, від 4 до 5 тисяч біженців прибували б до Німеччини в день.

Орбан сказав, що «єдиним рішенням» було «закриття кордонів і допомога людям» в їхніх власних країнах і недопуск людей, які «приносять з собою неприємності».

На цьому тижні у Меркель відбулася суперечка з міністром внутрішніх справ Горстом Зеєгофером, в результаті якої вона погодилася посилити прикордонний контроль і створити закриті транзитні центри для розміщення мігрантів на австрійському кордоні.

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Рішення Меркель в 2015 році відкрити німецький кордон для тих, хто залишає зони конфлікту на Близькому Сході, було викликано головним чином відмовою Орбана запропонувати їм притулок і блокування так званого балканського маршруту в ЄС.