Голова МВС Німеччини відмовляється від відставки, що могла поставити під загрозу уряд Меркель

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер заявляє, що досягнув компромісу з канцлером Анґелою Меркель у питанні імміграційної політики.

«Ми дійшли згоди після дуже інтенсивних переговорів», – цитують Зеєгофера німецькі ЗМІ.

Він відмовився від оголошеного раніше наміру піти у відставку з посади міністра і голови Християнсько-соціального союзу (ХСС) – консервативної партії Баварії, що є традиційним партнером партії Меркель, Християнсько-демократичного союзу. У разі відставки Зеєгофера під загрозою опинився б увесь уряд Меркель.

Канцлер Німеччини підтвердила, що угода є, проте деталі її наразі невідомі.

Напередодні голова німецького МВС, який також є головою ХСС від 2008 року, заявив на засіданні керівництва партії, що протягом найближчих трьох днів має намір залишити обидві ці посади. Він виступив з критикою домовленостей, які були досягнуті на саміті ЄС з питань біженців.

Зеєгофер є критиком Меркель у питанні міграції і вимагає від неї зайняти рішучішу позицію.

Питання міграції розхитало політику Європейського союзу, що призвело до виникнення кількох антиімміграційних партій та ослаблення позиції центристських лідерів, таких як Меркель.

Минулого тижня Меркель оголосила підтримку з боку 14 членів ЄС щодо нової угоди про мігрантів, які шукають притулку в Євросоюзі. Водночас кілька країн, у тому числі Польща, Чехія й Угорщина – очолювані правими урядами – виступили проти такої угоди.

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28-29 червня країн Євросоюзу погодили низку заходів щодо обмеження припливу біженців – зокрема, розширення повноважень і збільшення складу прикордонної служби ЄС Frontex, відкриття таборів для біженців в Північній Африці і можливість створення в ЄС закритих таборів для мігрантів, чиї прохання про притулок перебувають на розгляді. Крім того, Іспанія і Греція висловили готовність приймати назад біженців, якщо німецькі правоохоронці на кордоні з Австрією встановлять, що їхні дані вже внесені в загальну базу EURODAC.