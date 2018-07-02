У Німеччині партнер Меркель пропонує свою відставку через політику щодо імміграції

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер на тлі суперечностей із канцлером Анґелою Меркель в питанні імміграції пропонує піти у відставку як із посади в уряді, так і з посади голови Християнсько-соціального союзу (ХСС) – консервативної партії Баварії, що є традиційним партнером партії Меркель, Християнсько-демократичного союзу.

Зеегофер підтвердив 2 липня, що вдень у понеділок планує зустрітися з Меркель, повідомили інформагенції з посиланням на партійні джерела. Агенції вказують, що Зеегофер офіційно ще не подав у відставку, і деякі лідери партії намагаються переконати його не робити цього.

Зеегофер є жорстким критиком Меркель у питанні імміграції.

Християнсько-соціальний союз вимагає від Меркель відмовитися від прийому тих шукачів притулку, які вже зареєструвалися в інших країнах, або досягти угод з Євросоюзом на таких же умовах. Термін цих вимог сплив 1 липня.

Якщо Зеегофер піде у відставку, це викличе питання про виживання всього уряду Меркель.

Християнсько-соціальний союз може обрати іншого лідера та визначитися, чи залишитись у коаліції з ХДС, чи розірвати альянс між двома партіями, який тривав багато десятиліть.

Наприкінці червня канцлер Німеччини Анґела Меркель отримала підтримку від 14 членів Європейського союзу, які повідомили про готовність підписати угоду про відкликання біженців, яких раніше зареєстрували у ЄС. Домовленості були виявлені у листі, надісланому Меркель коаліційним партнерам, повідомляють новинні агентства, які ознайомилися з цим документом.

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Країни ЄС, перераховані в документі, як готові повернути мігрантів, зокрема Чехія, Угорщина та Польща – це країни, які виступили проти пропозицій розділити відповідальність за прийняття біженців в Європі.

Інші країни, які потрапили до списку, – Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Литва, Латвія, Люксембург, Нідерланди, Португалія та Швеція.