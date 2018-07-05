Газові переговори України і Росії відбудуться 17 липня – Шефчович

Віце-президент Єврокомісії з питань енергетики Марош Шефчович заявив, що газові переговори України і Росії відбудуться 17 липня.

«Конструктивна та стабільна співпраця між Росією та Україною у сфері енергетики має першочергове значення як для обох країн, так і для Європейського союзу. Необхідність довгострокового транзиту російського газу через Україну в ЄС надійним, комерційно життєздатним шляхом є невід’ємною частиною цього», – йдеться в заяві заступника голови ЄК, оприлюдненій на сайті Європейської комісії.

За його словами, сторони представлені на переговорах представниками як від урядів, так і від комерційних організацій.

«Наша мета – узгодити наш довгостроковий порядок денний, а також методику нашої роботи. Переговори, які на нас очікують, складні, і тому потребують цілковитої уваги і конструктивної участі. Як було доведено в минулому, тристоронній процес є найефективнішою платформою для пошуку вирішення газових питань, важливих для зацікавлених сторін, транзиту газу через Україну після 2019 року», – зазначив Шефчович.

Європейський союз прагне залагодження газового протистояння між російським «Газпромом» та українським «Нафтогазом» і готовий до посередництва щодо транзитного контракту після 2019 року, раніше заявляв Марош Шефчович.

У ЄС заявили про готовність бути посередником в переговорах між Києвом та Москвою як задля вирішення нинішньої проблеми газопостачання, так і для з’ясування майбутнього російського газового транзиту через Україну.