Киянин захопив Лису гору, заявивши, що володіє там неіснуючим будинком – прокуратура

Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно 56-річного киянина, який захопив земельну ділянку в охоронюваній зоні та розпочав там будівництво приватного будинку, повідомляє 6 липня прокуратура Києва.

«Як встановлено досудовим слідством, зловмисник з метою реалізації злочинного плану, направленого на самовільне заняття земельної ділянки по вулиці О. Шмідта, що розташована в межах пам’ятки національного значення – «Городище і могильник ІХ-ХІІІ ст. на Лисий горі (Юрковиця)» та внесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, використав підроблене рішення одного з районних судів Києва, та у подальшому із залученням підставних осіб зареєстрував право власності на будинок, начебто розташований на цій ділянці. Достовірно знаючи, що на вказаній землі житловий будинок відсутній, зловмисник здійснив на спірній ділянці самочинне будівництво», – ідеться в повідомленні.

За результатами досудового розслідування дії чоловіка кваліфіковано за ч.4 ст. 197-1 (самовільне будівництво споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці в охоронних зонах), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 (пособництво у підробленні офіційного документа, вчинені за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа).

Прокурор у цьому кримінальному провадженні заявив позов про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки та стягнення з підозрюваного матеріальної шкоди, заподіяної злочином, на суму понад 200 тисяч гривень, указано в повідомленні прокуратури.