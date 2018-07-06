Дніпро: ознак початку будівництва висотки на території школи в центрі міста не виявлено – мерія

Ознак початку будівництва висотки на території школи №10 в центральному районі Дніпра не виявлено. Про це йдеться в отриманій 6 липня відповіді управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради на інформаційний запит Радіо Свобода.

За інформацією управління, фахівці управління здійснили позапланову перевірку об’єкта і виявили, що за адресою школи «проводилися роботи з вирубки дерев, але ознак проведення будівельних робіт не виявлено», на місці відсутня будівельна техніка та робітники.

«На час виїзду зазначений об’єкт не підпадає під дію Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011», – йдеться у відповіді.

Водночас в управлінні поінформували, що ще у травні 2017 року зареєстрували декларацію про початок підготовчих робіт зі спорудження багатоквартирного житлового будинку з нежитловими прибудовами за цією адресою. Зараз, як поінформували в мерії, управління перевіряє правомірність відводу землі під будівництво.

20 червня в Дніпрі батьки учнів школи №10 влаштували пікет і спробували штурмом увірватись у мерію, протестуючи проти забудови шкільної території. За словами представників ініціативної групи, подвір’я закладу, який є єдиною в районі україномовною школою, наразі огородила фірма-забудовник: на місці дитячого майданчика і шкільних майстерень збираються зводити 23-поверховий будинок. Батьки вважають будівництво незаконним: громадських слухань не проводилось, а школа й так має малу прилеглу територію, у теплу пору в дітей немає місця навіть для уроків фізкультури. Батьки учнів створили електронну петицію і зібрали під нею таку кількість підписів, яка необхідна для розгляду в міськраді.

Міський голова Борис Філатов тоді заявив, що «поки не будуть вирішені всі питання з обуреними мешканцями, будівництва не буде». Водночас забудовник – ТОВ «Промпоставка-А» – ситуацію не коментувала, телефони, вказані на її сайті, недійсні.