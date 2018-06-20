Дніпро: батьки намагались штурмувати мерію, протестуючи проти забудови шкільної території

У Дніпрі батьки школярів пікетують будівлю міськради, протестуючи проти незаконної, за їхніми словами, забудови територій шкіл. Участь у пікеті бере понад сотня батьків, а також школярі.

У руках вони тримають плакати з написами «Хочу стадіон, а не будмайданчик», «Ні –злочину проти дітей!», «Стадіон, а не багатоповерхівка!». Діти пишуть крейдою на асфальті «Ні – забудові!», а батьки скандують «Ні – будівництву!».

За словами представників ініціативної групи – батьків учнів школи №10, подвір’я їхнього навчального закладу, який є єдиною в районі україномовною школою, наразі обгородила фірма-забудовник: на місці дитячого майданчика і шкільних майстерень збираються зводити 9-поверхівку.

За словами батьків, будівництво незаконне: громадських слухань щодо зведення об’єкта не проводилось. Та і самі шкільні майстерні спершу були здані в оренду, а потім приватизовані невідомим власником, кажуть батьки. Між тим, за їхніми словами, школа і так має досить маленьку прилеглу територію, у теплу пору року у дітей немає належного місця для уроків фізкультури та занять спортом. Як заявляють батьки, згідно з нормами, школа повинна мати 2 гектари прилеглої території, а у їхнього закладу й так було близько півтора. Батьки учнів створили електронну петицію і зібрали під нею таку кількість підписів, яка необхідна для розгляду в міськраді.

«На місці, де грались наші діти, раптом вирубали дерева, утворився пустир. І ми розуміємо, що завтра ми можемо прийти, а там буде споруда. Ми хочемо не з’ясовувати потім за фактом, як це було в одній зі шкіл, а з’ясувати все до котлованів і до спорудження. У нашій школі навчаються також діти з інвалідністю, тому замість багатоповерхівки краще було б збудувати інклюзивний стадіон та спортмайданчик», – сказала одна із учасниць протесту Марина Нагорна.

За словами учасників пікету, схожа ситуація склалась ще у кількох школах міста, зокрема у школі №139 та №19. Біля останньої, в самому центрі міста, впритул вже збудована багатоповерхівка. З ініціативи мерії, яка визнала об’єкт незаконним, на об’єкті прикріплено плакат «Це будівництво є незаконним».

До пікетувальників з будівлі мерії ніхто не вийшов, тоді обурені учасники вирішили штурмувати міськраду. Після протистояння зі співробітниками «Муніципальної варти» до них все ж вийшла представниця департаменту гуманітарної політики і взяла петицію з вимогами мітингу.

Міський голова Борис Філатов у середу заявив, що забудову поки призупинять.

«Я дав відповідне розпорядження: поки не будуть вирішені всі питання з обуреними мешканцями, будівництва не буде, – сказав він.

В адміністрації школи ситуацію не коментують, посилаючись на те, що акцію протесту влаштували батьки.

Телефони фірми-забудовника ТОВ «Промпоставка-А», вказані на сайті, недійсні. Радіо Свобода звернулось до підприємства з інформаційним запитом.