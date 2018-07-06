Справа проти військових через поранення криворізького телеоператора закрита – прокурор

Справа щодо поранення через службове недбальство на військових навчаннях у липні 2017 році криворізького оператора В’ячеслава Волка закрита через відсутність складу злочину. Про це Радіо Свобода повідомив 6 липня прокурор Криворізького гарнізону Південного регіону Андрій Сопівник.

«Мотивація така: провина – на цивільній особі, яка прийшла на ці навчання з пістолетом і вистрілила в людину. А провина військових там жодним чином не доводиться, в їхніх діях відсутній будь-який склад злочину. Зараз щодо цивільної особи розглядається справа в суді», – сказав у п’ятницю Радіо Свобода прокурор Криворізького гарнізону Андрій Сопівник.

Водночас, як зазначив військовий прокурор, закриття справи може бути оскаржене в суді, в такому разі її розслідування може бути продовжене.

Адвокат В’ячеслава Волка Максим Гореліков повідомив Радіо Свобода, що закриття справи захист уже оскаржує в Центрально-Міському райсуді Кривого Рогу. Засідання призначене на 20 липня.

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6 липня 2017 року в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був тяжко поранений представник ЗМІ. Інцидент стався під час командно-штабних навчань з територіальної оборони в Саксаганській райраді. Постріл із пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників.

Стан В’ячеслава Волка лікарі оцінювали як вкрай тяжкий. З того часу чоловік пережив кілька складних операцій, але на ноги не став.

У жовтні 2017 року справу, відкриту поліцією через поранення телеоператора, передали до суду. Місцевого жителя Ігоря Петренка, який виконував на навчаннях повноваження інструктора, підозрюють у злочинах, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю). Водночас справа, відкрита військовою прокуратурою за фактом службового недбальства під час навчань, тоді все ще перебувала в слідчих органах.