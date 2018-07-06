Підозрюваного у вбивстві поліцейського в Києві затримали – поліція

Підозрюваного у вбивстві поліцейського в Києві затримали, повідомив голова Нацполіції України Сергій Князєв.

За його словами, слідчі вже з’ясували мотив вбивства, проте зараз його не розголошуватимуть.

«Слідчому доставили особу, яку кримінальна поліція обґрунтовано підозрює у вбивстві працівника поліції. Злочин скоєно вчора в столиці. Це громадянин України, який має п’ять судимостей за скоєння корисливо-насильницьких злочинів. Мотив вчиненого злочину нам відомий, але розголошувати його до закінчення слідчих дій не маю права», – сказав Князєв.

5 липня у Шевченківському районі Києва застрелили чоловіка, попередньо на тілі потерпілого судово-медичний експерт виявив два вогнепальні поранення. Тоді у поліції повідомили про відпрацювання кількох версій убивства, основна з яких – вбивство з корисливих мотивів.

У поліції повідомили, що був вбитий працівник Національної поліції Дмитро Глушак. Він з 1995 року працював в кримінальній поліції Нацполіції.