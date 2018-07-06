«Нафтогаз» розпочинає новий процес проти «Газпрому» в Стокгольмі – Вітренко

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розпочинає новий арбітражний процес проти російського «Газпрому» в Стокгольмі, повідомив 6 липня комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Цього разу (йдеться – ред.) про перегляд транзитного тарифу на 2018–2019 рік. Ми маємо на це право, що було підтверджено в рішенні попереднього арбітражу по транзитному контракту. Попередня сума вимог у нашому зверненні в арбітраж, яке ми сьогодні подали, майже 12 мільярдів доларів (без відсотків)… Ця сума буде зменшена, якщо «Газпром» забронює потужності на транзит після 2019 року та/або якщо він перестане блокувати транзит газу з Середньої Азії та експорт інших компаній з Росії», – вказав Вітренко у Facebook.

«Зрозуміло, що новий арбітраж не відміняє обов’язок «Газпрому» заплатити нам 2,6 мільярда доларів за попереднім рішенням арбітражу. «Газпром» ухиляється від сплати, але ми змусимо його заплатити», – додав комерційний директор «Нафтогазу».

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30 травня «Нафтогаз» повідомив, що почав процес стягнення з російського «Газпрому» боргу в близько 2,6 мільярда доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу в справах щодо постачання і транзиту газу.

Стокгольмський арбітраж розглядав спір «Нафтогазу» і «Газпрому» про умови контракту на поставку і транзит газу, укладеного в 2009 році на 10 років. Сторони висували одна до одної претензії на кілька мільярдів доларів.