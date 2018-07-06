Аваков: в Україні потрібно створити атмосферу, коли бути неонацистом – нецікаво і невигідно

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що в Україні потрібно створити атмосферу, коли бути неонацистом – нецікаво та невигідно. Про це він заявив під час зустрічі із дипломатами країн «Групи семи», коментуючи розслідування останніх нападів на ромські поселення.

«Ми багато уваги приділяємо неонацистським організаціям. У суспільстві має бути атмосфера, коли бути прихильником таких рухів – нецікаво, некруто та невигідно», – сказав міністр, якого цитує прес-служба Нацполіції.

Аваков також пропонує застосувати механізм тиску на представників неонацистських організацій – додаткові обмеження на в’їзд до країн ЄС.

«Реакція на дії таких організацій з боку міжнародних партнерів має бути така ж, як і на кримінальні елементи, – обмеження в’їзду до цивілізованого світу. Наразі ми ведемо такі переговори із представниками іноземних держав», – сказав він.

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За даними поліції, у цьому році до правоохоронців надійшли шість повідомлень щодо нападів на ромські поселення.