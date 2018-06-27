Поліція хоче встановити місця проживання ромів в Україні, щоб їх захистити

Поліція має намір встановити місця проживання чи тимчасового перебування ромів в Україні, а також їх пересування країною, щоб запобігти подальшим нападам на них, заявив голова Національної поліції Сергій Князєв.

За його словами, співробітники поліції превенції й патрульні для цього проведуть «комплекс превентивних профілактичних заходів».

«Ми повинні забезпечити їх безпеку доти, поки кримінальна поліція не прозвітує, що джерело, яке ініціює такі ганебні правопорушення у нас в Україні, встановлене і локалізоване», – заявив очільник Нацполіції.

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Напад на табір ромів на околиці Львова стався пізно ввечері 23 червня, внаслідок чого одна людина загинула, троє були поранені.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що число підозрюваних у скоєнні нападу сягнуло 14, частину з них взяли під варту.

У СБУ заявили, що за нападом на ромів у Львові може стояти Росія.