Убивство, розпалювання ворожнечі та хуліганство – підозри учасникам нападу на ромів у Львові

Учасникам нападу на табір ромів у Львові, у результаті якого загинула одна людина, оголосили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

«По п. 12, ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 3 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової ворожнечі та ненависті), ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) КК України», – повідомили в Генпрокуратурі.

Слідчі встановили, що під час нападу групи осіб на табір один із ромів, житель Закарпатської області, зазнав ножових поранень, унаслідок яких помер.

«Ще три людини, серед яких 10-річний хлопчик, 19-річний юнак та 30-річна жінка, отримали тілесні ушкодження. Правоохоронці одразу ж затримали одного повнолітнього і сімох неповнолітніх осіб, яким повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу», – вказали в ГПУ.

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У ніч на 24 червня біля села Сокільники на Львівщині стався напад на табір ромів. У прокуратурі вважають, що до нападу причетні 11 мешканців Львова та прилеглих сіл. Правоохоронці зазначили, що затримали одного повнолітнього та сімох неповнолітніх, їм повідомили про підозру.

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Це не перший напад на ромський табір протягом останніх місяців. Подібні випадки траплялися, зокрема, у Львівській та Тернопільській областях, а також у Києві.