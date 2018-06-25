Хтось цілеспрямовано молоді закидає в голови ксенофобські ідеї – представник МВС про напад на ромів

Учасникам нападу на ромів під Львовом оголосили підозру. Планується, що у вівторок їм оберуть запобіжний захід. За офіційними даними, після цього нападу одна людина загинула, троє були поранені. Серед нападників – 9 учнів двох львівських шкіл. Напад засуджують як в Україні, так і поза її межами, зокрема керівництво Парламентської асамблеї Ради Європи, посольство США в Україні. Про розслідування справи, соціалізацію ромів та боротьбу з проявами ксенофобії у програмі «Ваша Свобода» говорили директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, голова ромського об’єднання «Чіріклі» Земфіра Кондур та міський голова Льовова Андрій Садовий.