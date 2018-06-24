У Раді Європи прокоментували напад на ромів у Львівській області

Рада Європи засуджує напад на ромів у Львівській області, заявив речник генсекретаря Ради Європи Даніель Гольтген у Twitter.

«Ми засуджуємо новий напад на ромів, про який сьогодні повідомила поліція. Ми нажахані через те, що цього разу загинула одна людина. Ми сподіваємося на повне й відкрите розслідування без зволікань», – написав Гольтген.

Читайте також: Били і нападали з ножами – потерпілий ром від нападу молодиків у Львові

У ніч на 24 червня біля села Сокільники на Львівщині стався напад на табір ромів. За даними прокуратури, загинула одна людина, ще троє отримали травми, зокрема й 10-річний хлопчик. Водночас у поліції повідомляють про чотирьох поранених.

У прокуратурі вважають, що до нападу причетні 11 мешканців Львова та прилеглих сіл. Правоохоронці зазначили, що затримали одного повнолітнього та сімох неповнолітніх, їм повідомили про підозру.

Читайте також: Як в Україні вирішити ромську проблему?​

Це не перший напад на ромський табір протягом останніх місяців. Подібні випадки траплялися, зокрема, у Львівській та Тернопільській областях, а також у Києві.