Били і нападали з ножами – потерпілий ром від нападу молодиків у Львові 

Львів – Близько опівночі у Львові молоді люди з ножами напали на ромський табір. 24 річний чоловік ромської національності помер від отриманих ножових поранень, 19 річний чоловік перебуває у шпиталі, а 10 річного хлопчика і 30 річну жінку після надання медичної допомоги медики відпустили. За інформацією Нацполіції, всіх нападників і організатора злочину поліція на сьогодні затримала. Кореспондент Радіо Свобода побувала на місці ромського табору і відвідала потерпілого у шпиталі.

19-річний Давид Поп із Закарпаття отримав два ножові поранення. Зараз його стан стабільний, повідомив лікар 8 комунальної лікарні Львова Володимир Баляс.

«Пацієнт отримав колені рани грудної клітки і правого плеча. Він був прооперований. Йому пропонуються ще додаткові обстеження», – говорить лікар.

Потерпілий – громадянин України ромського походження з Мукачево. Він розповів, що коли вночі на табір напала група з 10 людей, він спав у тимчасово прилаштованому, з підручних матеріалів, житлі. Його двічі вдарили ножем.

Напали на житло, били мене, ніж у нього був і молоток

«Напали на житло, били мене, ніж у нього був і молоток. Нас було десь 10 людей і тих, хто напав десь також так. У таборі були діти. Вони нападали на нас з ножами. Я у цей табір приїхав у суботу, а ввечері сталось це. Нападники кричали забиратись геть звідти», – розповів потерпілий, який українську мову розуміє, але розмовляє дуже погано.

На ромський табір молоді особи напали 23 червня близько опівночі. Їх було, за різною інформацією, від 10 до 17 осіб. Патрульних поліції викликали самі ж мешканці ромського табору і правоохоронці миттєво прибули на місце трагедії.

На сьогодні поліція затримала сімох львів’ян віком 16-17 років, яких підозрюють у причетності до нападу, а також 20 річного організатора злочину. З місця події слідчі вилучили речові докази, зокрема, ніж, яким було вбито 24-річного рома. Справу кваліфіковано слідчими, як умисне вбивство, вчинене групою осіб. Поліція встановлює імена всіх, хто причетний до нападу.

Винні у скоєнні цих злочинів будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і понесуть покарання

«Аморальність цих людей, які в контексті останнього нічного випадку у Львові посеред ночі здійснили зухвалий напад на табір ромів, не можна виправдати нічим. Запевняю, поліція виконає свою роботу: винні у скоєнні цих злочинів будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і понесуть покарання, згідно з чинним законодавством», – заявив керівник Нацполіції України Сергій Князєв.

Поліція допитує нападників і свідків

На місці, де розташовувався ромський табір, тривають слідчі дії. За словами охоронця фірми, яка розташована неподалік табора, його мешканці тут проживали не постійно. Прибули роми приблизно двох тижнів тому, але поводилось тихо, зранку кудись рушали з місця тимчасового проживання.

Голова громадської організації «Рома України. Терніпе» Микола Юрченко зазначив, що у таборі проживало понад 10 мандрівних ромів із Закарпаття, які заробляли збиранням макулатури, металу. Керівник львівських ромів наголосив, що напад має ознаки національної нетерпимості.

Я це розцінюю не як хуліганські дії, а як напад за національними ознаками. Такі злочини є по всій Україні

«Я це розцінюю не як хуліганські дії, а як напад за національними ознаками. Такі злочини є по всій Україні, у Львові та області був не один підпал, так звані ці виселення. Це вислід бездіяльності всіх, бо нападники місцеві люди. Тут не має вже значення, хто якої національності, прийшли нелюди і вбили чоловіка, поранили жінку і дитину. Я пропонував владі виділити тимчасові ділянки кемпінги, щоб роми, які кочують, мали можливість там бути, соціалізуватись», – каже Микола Юрченко, керівник громадської організації ромів у Львові.

За попередньою неофіційною інформацією, на ромський табір напали молодики угрупування «Твереза і зла молодь», яке пов’язують із неонацистським рухом Misanthropic Division. Це не зареєстрована і невідома організація в Україні, яка кілька днів до нападу на ромський табір у Львові створила свій канал на YouTube , який до 24 червня він мав назву – називався Lemberg Jugend. Але сьогодні ліквідований.

Мешканці ромського табору, на який було здійснено напад, перебувають від охороною поліції. Міський голова Львова Андрій Садовий пообіцяв, що мерія на кілька днів надасть тимчасове житло постраждалим.

За інформацією поліції, вирішується питання про затримання учасників нападу. Порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою). Затримані можуть бути позбавлені волі терміном до 15 років або довічно позбавлені волі.

В Україні не вперше нападають на стихійні ромські табори. Місця тимчасового проживання мандрівних ромів підпалювали у Києві, Львові, Тернополі. На сьогодні в Україні проживає близько 300 тисяч ромів.