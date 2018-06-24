Поліція затримала усіх нападників на ромське поселення у Львові – Князєв

Правоохоронці затримали усіх підозрюваних у причетності до нападу на поселення ромів у Львові, повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв. За його словами, поліцейські затримали сімох молодиків віком 16-17 років, жителів Львова, та 20-річного організатора цього нападу.

Сергій Князєв розповів, що напад групи молодиків на тимчасове поселення представників ромської національності стався вчора, 23 червня, близько опівночі у Львові. Під час нападу 24-річний мешканець Закарпатської області отримав смертельні ножові поранення. Ще четверо осіб – 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків і 30-річна жінка – отримали тілесні ушкодження, уточнив начальник Нацполіції.

На місці події правоохоронці вилучили знаряддя злочину, зокрема ніж, яким було завдано поранення загиблому 24-річному юнакові. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Вирішується питання про затримання учасників нападу згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу. Їхні дії кваліфіковано слідчими за статтею Кримінального кодексу України – «умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою». Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі, повідомили в Нацполіції.

Крім того, зараз поліцейські встановлюють і доставляють до відділень поліції інших осіб, які можуть бути причетними до цього нападу.

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9 травня на місці стихійного поселення ромів на околиці Львова сталася пожежа. За інформацією Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, табір підпалили невідомі особи, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

22 травня у Тернопільській області напали на табір ромів, поліція на місці інциденту вилучила гільзи від травматичної зброї. Правоохоронці розглядають кілька версій тієї події: у першу чергу – це конфлікт між місцевим населенням та ромами, бо напередодні були скарги на негативну поведінку ромської спільноти на Тернопільщині.

Поліція Києва повідомила 25 квітня, що відкрила два кримінальні провадження через розгін ромського табору – за статтями «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії» та «хуліганство».

21 квітня Сергій Мазур, що називає себе координатором «С14», повідомив про демонтаж стихійного поселення ромів на Лисій горі і «безпечне спалення» наметів його мешканців. Окрім того, він анонсував «нові рейди».

Напад на ромський табір засудила Українська Гельсінська спілка з прав людини та правозахисна організація Amnesty International.