Прокуратура: до нападу на табір ромів у Львівській області причетні 11 людей

До нападу на табір ромів у Львівській області причетні 11 мешканців Львова та прилеглих сіл, повідомила прес-служба прокуратури регіону.

Правоохоронці зазначили, що затримали одного повнолітнього та сімох неповнолітніх, їм повідомили про підозру.

За версією слідства, група молодиків, озброївшись предметами, спеціально пристосованими для нанесення тілесних ушкоджень (ножами, металевими трубами, ланцюгами), здійснили напад на табір, у якому тимчасово мешкали особи ромської національності.

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Унаслідок нападу загинув 24-річний мешканець Закарпатської області, який отримав чисельні ножові поранення. Правоохоронці додали, що ще троє людей – 10-річний хлопчик, 19-річний юнак та 30-річна жінка отримали травми. Водночас поліція повідомляла про ще одного постраждалого 19-річного юнака.

У прокуратурі повідомили, що кримінальне провадження відкрите за статтями «умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб», «умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової ворожнечі та ненависті, що спричинило тяжкі наслідки», «хуліганство, вчинене із застосуванням предметів, спеціально пристосованих та заздалегідь підготовлених для нанесення тілесних ушкоджень» та «втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність».

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Це не перший напад на ромський табір протягом останніх місяців. Подібні випадки траплялися, зокрема, у Львівській та Тернопільській областях, а також у Києві.