«Ми скочуємося у середньовіччя»: соцмережі про напад на ромів

Ввечері 23 червня на околицях Львова група невідомих осіб напала на табір ромів. В результаті нападу загинула одна людина, четверо поранені. У соцмережах дискусія – як інтегрувати осіб ромської національності в суспільство?

Стихійне поселення ромів на вулиці Трускавецькій було зруйноване групою молодих людей, їхні особи встановлюють. Про це повідомляє управління Національної поліції у Львівській області.

За даними видання Zaxid.net, внаслідок сутичок загинув 24-річний ром, який є мешканцем села Рівне Закарпатської області. Ще трьох госпіталізували з ножовими пораненнями – 19-річного мешканця міста Мукачево, 30-річну жінку, 19-річного хлопця та 10-річного хлопчика, усі вони також живуть на Закарпатті.

Багато офіційних повідомлень супроводжуються несхвальними коментарям щодо роботи поліції, а також коментарями з елементами нетерпимості щодо осіб ромської національності.

Мер Львова Андрій Садовий закликав громадян до співчуття та терпимості: «Я прошу вас чітко усвідомити цю картину перш ніж писати коментарі в стилі «так їм і треба!». Історія показує, що відстань від цивілізованої людської істоти до бездушної бестії невелика. Залишайтесь людьми!».

«Забирати життя лише за те, що він – ром»

Журналіст Громадського Євген Савватєєв також звернув увагу на нетерпиму тенденцію в соцмережах:

За повідомленнями в ЗМІ, вік нападників коливається від 16 до 22 років. Координатор медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова пише:

«А тепер давайте подумаємо, звідки в мізках 16-17-річних підлітків ця мантра про недолюдей? Чи не дорослі дяді і тьоті транслюванням своїх примітивних страхів призвели до цього? Чи не загальна підтримка і мовчазне схвалення попередніх погромів?»

Журналістка Світлана Ославська обурена коментарями в соцмережах, які виправдовують вбивство ромів та свавілля нападників.

Журналістка Катерина Сергацкова повідомляє, що напад на ромів під Львовом вже став темою для європейських ЗМІ:

А дехто побачив у нападі на ромів кремлівський слід:

Фотограф Валентин Кузан вважає, що причиною таких нападів є толерування подібних інцидентів:

Народний депутат Сергій Лещенко також пише, що причиною першої смерті є безкарність попередніх нападів.

Журналістка Олена Ремовська пригадує свій досвід спілкування з ромами:

Спіробітниця організації «Молодь за мир» та​ «Спільнота Святого Егідія», які працюють з ромськими дітьми, наводить свою історію, розповідає про ромського хлопця Жоріка:

​Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням взяти розсліування під особистий контроль.

Ця заява активно коментується у соцмережах:

Проти ромів?

Багато повідомлень у соцмережах частково виправдовують самосуд та кримінальні дії в бік громадян ромської національності.

Натомість, журналістка Світлана Хитрова пише: «Якби спрацював закон, не було б потреби у самосуді»:

Знаходяться й ті, хто не толеруює ромів, але при цьому виступають проти криміналу в їхній бік:

На сайті Міністерства з внутрішніх справ України повідомляється, що дії нападників кваліфіковано слідчими за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України ‑ умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.