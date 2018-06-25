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25 Червень 2018, Київ 15:05
Новини | Події

СБУ: за нападом на ромів у Львові може стояти Росія

Напад на табір ромів у Львівській області стався в ніч на 24 червня

За нападом на ромів у Львові може стояти Росія, заявляє голова Служби безпеки України Василь Грицак. Він сказав про це 25 червня в Києві.

СБУ з’ясовує, хто фінансував цей напад, додав Грицак.

У ніч на 24 червня біля села Сокільники на Львівщині стався напад на табір ромів. За даними прокуратури, загинула одна людина, ще троє були поранені, зокрема й 10-річний хлопчик.

У прокуратурі вважають, що до нападу причетні 11 мешканців Львова та прилеглих сіл. Правоохоронці зазначили, що затримали одного повнолітнього і сімох неповнолітніх, їм повідомили про підозру за статтями «умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб», «умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової ворожнечі та ненависті», «хуліганство», «втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність».

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Це не перший напад на ромський табір протягом останніх місяців. Подібні випадки траплялися, зокрема, у Львівській і Тернопільській областях, а також у Києві.

«Національні дружини» знищили намети в таборі ромів у парку «Голосіївський» – результати (відео)
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«Національні дружини» знищили намети в таборі ромів у парку «Голосіївський» – результати (відео)

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