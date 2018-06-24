Поліція: підозрювані в нападі на ромів визнали себе членами угруповання «Твереза і зла молодь»

Підозрювані в нападі на табір ромів у Львівській області визнали себе членами угруповання «Твереза і зла молодь», яке використовує символіку ультраправої націоналістичної організації Misanthropic Division, повідомила старша інспекторка Управління з додержання прав людини Національної поліції України Оксана Санагурська в коментарі «Громадському».

За її словами, восьмеро юнаків, яким оголосили про підозри, перебувають у районному відділенні поліції з батьками та надають свідчення. Усі підозрювані ідентифікують себе як члени «Тверезої і злої молоді».

У поліції заявили, що нападники мали чіткий план погрому табору ромів: вона заздалегідь визначили свої позиції, дії та завдання.

Голова громадської організації «Рома України Терніпе» Микола Юрченко у коментарі «Громадському» зазначив, що поліція затримала нападників під час погрому. На його думку, якби поліція приїхала пізніше, можливо, ніхто б не вижив. Він розповів, що у таборі було 10 дорослих, серед яких вагітна жінка, та четверо дітей. На вагітну жінку також напали.

Санагурська, зі свого боку, розповіла, що раніше правоохоронцям дали розпорядження патрулювати ромські поселення у посиленому режимі, однак про цей табір, який перебуває в лісі на околиці Львова, поліція не знала. Їй вдалося швидко приїхати на місце погрому, оскільки про напад оперативно повідомив чоловік, який став свідком цього.

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У ніч на 24 червня біля села Сокільники на Львівщині стався напад на табір ромів. За даними прокуратури, загинула одна людина, ще троє отримали травми, зокрема й 10-річний хлопчик. Водночас у поліції повідомляють про чотирьох поранених.

У прокуратурі вважають, що до нападу причетні 11 мешканців Львова та прилеглих сіл. Правоохоронці зазначили, що затримали одного повнолітнього та сімох неповнолітніх, їм повідомили про підозру.

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Це не перший напад на ромський табір протягом останніх місяців. Подібні випадки траплялися, зокрема, у Львівській та Тернопільській областях, а також у Києві.