У Києві відбулася акція «Хочемо і ходимо!» на захист прав і свобод

У Києві 24 червня відбулася акція «Хочемо і ходимо!», учасники якої напередодні Дня Конституції (28 червня) прагнули нагадати про дотримання базових прав і свобод кожної людини на території України.

Участь в акції взяли близько 50 осіб, вони пройшли ходою від Золотих Воріт до будівлі Національної опери України, де спікери проголосили промови.

Активісти наголошували на зростанні кількості організованих нападів на культурно-просвітницькі заходи, табори ромів та правозахисні акції з боку організацій, що сповідують праву ідеологію.

Вони закликали громадськість до солідарності проти таких дій, за побудову українського суспільства, де панує взаємна повага та цивілізоване, ненасильницьке спілкування.

В акції взяли участь активісти правозахисних організацій, ромські активісти, представники ЛГБТ-організацій та інші.

Поліція забезпечувала охорону і правопорядок. Акція відбулася мирно.

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Останнім часом в Україні почастішали напади на культурно-просвітницькі, правозахисні, мистецькі акції.

17 червня в центрі Києва відбувся Марш рівності під гаслом «Вільна Країна – будь собою!» Під час кількох сутичок, що сталися перед початком акції, до поліції доставили загалом 57 людей. Пізніше правоохоронці заявили, що всіх затриманих відпустили.

8 березня сталося кілька нападів на марші за права жінок – у Києві, Ужгороді, Львові та Маріуполі. Правозахисна організація Amnesty International закликала українські правоохоронні органи «невідкладно і ефективно» розслідувати ці випадки.

Трапилася низка інцидентів пов’язаних із поселеннями ромів.

24 червня в результаті нападу групи осіб на табір ромів на околиці Львова одна людина загинула, четверо травмовані.

22 травня у Тернопільській області напали на табір ромів.

Поліція Києва повідомила 25 квітня, що відкрила два кримінальні провадження через розгін ромського табору.

21 квітня Сергій Мазур, що називає себе координатором «С14», повідомив про демонтаж стихійного поселення ромів на Лисій горі і «безпечне спалення» наметів його мешканців. Окрім того, він анонсував «нові рейди».