HRW про напад на ромів: Україна має зробити більше, щоб зупинити злочини

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch позитивно оцінює негайну реакцію української поліції на напад групи молодиків на табір ромів біля Львова, внаслідок чого є загиблий та поранені. Водночас, як ідеться в поширеній 26 червня заяві, правозахисники наполягають, що «потрібно ще більше зробити, щоб зупинити злочини на ґрунті ненависті та запобігти новим смертям».

«Цей напад має бути остаточним тривожним сигналом для поліції України, щоб ужити рішучих заходів проти злочинів на ґрунті ненависті. Радикальні групи не були притягнуті до відповідальності за свої (попередні – ред.) напади на ромів, що не могло не заохотити їх до здійснення нових атак», – заявила дослідниця Human Rights Watch Таня Купер.

Як ідеться в повідомленні на сайті Human Rights Watch, з початку 2018 року правозахисні групи зафіксували в кількох містах України щонайменше два десятки насильницьких нападів, погроз або випадків залякування щодо ромів з боку радикальних груп, таких як С14, «Правий сектор», «Традиція і Порядок», «Карпатська Січ» та інших.

14 червня Human Rights Watch спільно з іншими правозахисними організаціями звернулася з відкритим листом до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генерального прокурора Юря Луценка. Правозахисники засудили зростання числа злочинів на ґрунті ненависті в Україні та безкарність осіб, відповідальних за них, та закликали правоохоронців України вжити термінових заходів, щоб зупинити і покарати цих осіб.

У ніч на 24 червня біля села Сокільники на Львівщині стався напад на табір ромів. За даними прокуратури, загинула одна людина, ще троє були поранені, зокрема й 10-річний хлопчик.

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Правоохоронці 24 червня зазначили, що затримали одного повнолітнього і сімох неповнолітніх, їм повідомили про підозру за статтями «умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб», «умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової ворожнечі та ненависті», «хуліганство», «втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність».

Згодом поліція встановила ще шістьох імовірних учасників нападу на табір ромів, загальне число підозрюваних сягнуло 14.

У СБУ заявили, що за нападом на ромів у Львові може стояти Росія.