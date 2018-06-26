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26 Червень 2018, Київ 10:59
Новини | Події

Число підозрюваних у смертельному нападі на ромів сягнуло 14 – Князєв

Голова Нацполіції Сергій Князєв

Поліція встановила ще шістьох імовірних учасників нападу на табір ромів біля села Сокільники на Львівщині, загальне число підозрюваних сягнуло 14. Про це керівник української поліції Сергій Князєв повідомив в ефірі одного із загальнонаціональних телеканалів, інформує сайт Нацполіції.

За словами Князєва, «20-річний організатор нападу роздав неповнолітнім різні знаряддя, зокрема, комусь молоток, комусь трубу, та зазначив, що у них чотири хвилини на захоплення наметів ромського поселення».

«Однак – це проблема більш широка і стосується всього суспільства. Наразі побиваються за дітьми не лише батьки потерпілих, а й батьки затриманих неповнолітніх під стінами суду», – зазначив Сергій Князєв.

У ніч на 24 червня біля села Сокільники на Львівщині стався напад на табір ромів. За даними прокуратури, загинула одна людина, ще троє були поранені, зокрема й 10-річний хлопчик.

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Правоохоронці повідомили затриманим про підозру за статтями «умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб», «умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової ворожнечі та ненависті», «хуліганство», «втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність».

Пустомитівський районний суд Львівської області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для двох підозрюваних у нападі на ромів і вбивстві однієї людини без права внесення застави. Підозрювані, 2000 року і 2002 року народження, проведуть 60 днів у слідчому ізоляторі Львова. Обоє неповнолітніх – львів’яни, один цього року закінчив школу, інший – ще школяр. 26 червня районний суд Пустомитівського району продовжить розгляд справ про обрання запобіжних заходів для ще шести підозрюваних у цій справі.

У СБУ заявили, що за нападом на ромів у Львові може стояти Росія.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch позитивно оцінює негайну реакцію української поліції на напад групи молодиків на табір ромів біля Львова, внаслідок чого є загиблий та поранені. Водночас, як ідеться в поширеній 26 червня заяві, правозахисники наполягають, що «потрібно ще більше зробити, щоб зупинити злочини на ґрунті ненависті та запобігти новим смертям».

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