Число підозрюваних у смертельному нападі на ромів сягнуло 14 – Князєв

Поліція встановила ще шістьох імовірних учасників нападу на табір ромів біля села Сокільники на Львівщині, загальне число підозрюваних сягнуло 14. Про це керівник української поліції Сергій Князєв повідомив в ефірі одного із загальнонаціональних телеканалів, інформує сайт Нацполіції.

За словами Князєва, «20-річний організатор нападу роздав неповнолітнім різні знаряддя, зокрема, комусь молоток, комусь трубу, та зазначив, що у них чотири хвилини на захоплення наметів ромського поселення».

«Однак – це проблема більш широка і стосується всього суспільства. Наразі побиваються за дітьми не лише батьки потерпілих, а й батьки затриманих неповнолітніх під стінами суду», – зазначив Сергій Князєв.

У ніч на 24 червня біля села Сокільники на Львівщині стався напад на табір ромів. За даними прокуратури, загинула одна людина, ще троє були поранені, зокрема й 10-річний хлопчик.

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Правоохоронці повідомили затриманим про підозру за статтями «умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб», «умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової ворожнечі та ненависті», «хуліганство», «втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність».

Пустомитівський районний суд Львівської області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для двох підозрюваних у нападі на ромів і вбивстві однієї людини без права внесення застави. Підозрювані, 2000 року і 2002 року народження, проведуть 60 днів у слідчому ізоляторі Львова. Обоє неповнолітніх – львів’яни, один цього року закінчив школу, інший – ще школяр. 26 червня районний суд Пустомитівського району продовжить розгляд справ про обрання запобіжних заходів для ще шести підозрюваних у цій справі.

У СБУ заявили, що за нападом на ромів у Львові може стояти Росія.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch позитивно оцінює негайну реакцію української поліції на напад групи молодиків на табір ромів біля Львова, внаслідок чого є загиблий та поранені. Водночас, як ідеться в поширеній 26 червня заяві, правозахисники наполягають, що «потрібно ще більше зробити, щоб зупинити злочини на ґрунті ненависті та запобігти новим смертям».