Рівень нетерпимості до ромів в Україні надзвичайно високий – Кондур

Гості програми «Ваша Свобода»: Земфіра Кондур, голова ромського об’єднання «Чіріклі»; Артем Шевченко, директор департаменту комунікації МВC; Андрій Садовий, міський голова Львова (телефоном).

Учасникам нападу на ромів під Львовом оголосили підозру. Планується, що у вівторок їм оберуть запобіжний захід. Як відомо, після цього нападу одна людина загинула, а троє поранені. Серед нападників – учні двох львівських шкіл. Напад засуджують як в Україні, так і поза її межами, зокрема керівництво Парламентської асамблеї Ради Європи, посольство США в Україні.

Інна Кузнецова: Була інформація, що тіло загиблого хлопця не забирають родичі, тому що бояться їхати до Львова. Пане Шевченко, як ситуація на сьогодні?

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Очевидно, що чимало таких груп або окремих осіб підживлюються нелюдськими ідеями, у тому числі з Росії

​Артем Шевченко: Ситуація контрольована. Злочин розкрито. Львівська поліція швидко спрацювала, підозрювані затримані. На жаль, не запобігла цьому факту. Більшість підозрюваних – школярі.

Керувала ними також молода, але більш доросла особа – 20 років. У соцмережах є ознаки ксенофобських ідей у пабліку, який вони періодично розповсюджували. Очевидно, що чимало таких груп неформальних або окремих осіб підживлюються цими нелюдськими ідеями, у тому числі з Росії.

Не тільки поліція мусить опікуватися правовою свідомістю молодих людей. У нас є Міністерство молоді і спорту, у нас є вчителі, у нас є купа громадських організацій – розраховуємо на їхню допомогу.

Порушене провадження, відразу декілька – «умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою», «хуліганство», «втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність», «порушення рівноправності громадян»

За цим фактом порушене не одне провадження, а відразу декілька – ст. 115 «умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою» (це особливо тяжкий злочин), ст. 296 «хуліганство», ст. 304 «втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність», ст. 161 частина 3 «порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової та національної належності або релігійних переконань». Поліція спрацювала повністю і притягатиме до відповідальності всіх цих молодих людей, які пішли за організаторами і виконали цей зухвалий злочин.

У попередніх нападах (на ромів – ред.) абсолютно різна історія і різна картина злочину. У цьому очевидні ознаки перелічених статей, а, наприклад, щодо подій у Києві на Лисій горі, то вони підпадають під кваліфікацію «хуліганство». І немає потерпілих.​

Хтось цілеспрямовано молоді закидає в голови ксенофобські ідеї і ледь не вказує, до кого можна застосувати насильство

У середовищі радикальних молодіжних угруповань – їх дуже легко підпалити ксенофобськими ідеями і вказати на якусь ціль, проти якої треба діяти або на тлі якої треба показувати свою удавану могутню велич або якийсь вплив. Хтось цілеспрямовано молоді закидає в голови ксенофобські ідеї і ледь не вказує, до кого можна застосувати насильство стосовно певного стихійного місця перебування.

Зараз сезон активного перебування на природі багатьох людей. Не є правопорушенням перебувати, скільки ти хочеш в якійсь частині зеленої зони, якщо ти не порушуєш громадського порядку. Певні представники ромської спільноти іноді ведуть специфічний спосіб життя – от їм хочеться перебувати стільки, скільки їм хочеться, і жити так, як їм хочеться.

Не можна до усіх людей, які розклалися невеличким поселенням чи табором у лісі, якщо немає ознак скоєння злочину, якимось чином їх звідтіля... Тільки з доброї волі, тільки умовляннями перемістити або змусити залишити місце. Тим паче проконтролювати 24 години на добу, щоб там було все добре. Саме тому тяжко попередити такі напади.

– Нібито представники ромської громади не йдуть на контакт з органами влади. Пані Кондур, як ви пояснюєте це?

Земфіра Кондур: Я не сказала б, що представники ромської громади не йдуть на контакт. На середу призначена саме зустріч у Львові, на яку будуть запрошені представники правоохоронних органів, ромської громади і ромської організації у Львові. Родина загиблого і родини постраждалих ромів бояться приїжджати до Львова. Я думаю, що їх можна зрозуміти. У тому, як стався цей напад і не один лише у Львові, були і в інших містах – це страх, який паралізує людей, дуже сильна психологічна травма.

Рівень нетерпимості до ромів надзвичайно високий

Неправильно буде у всьому звинувачувати лише Росію. Рівень нетерпимості до ромів надзвичайно високий сьогодні в Україні. Я, наприклад, у «Фейсбук» читала пост Ігоря Мосійчука, який написав, що треба депортувати усіх ромів, тому що він вважає, що всі роми, які проживають в Україні, є нелегалами. Якщо депутати роблять такі заклики, то я не знаю, чи це теж Росія.

Міністерство освіти та Міністерство молоді та спорту повинні працювати над тим, щоб у нас не було таких молодих людей, яких просто затягують у такі угруповання і ламають їм життя.

– Пане Садовий, якою ситуація є зараз? Який стан здоров’я потерпілих? І яка допомога надається тим, хто залишився неушкодженим?

У лікарні №8 є на лікуванні хлопець. Ми дали можливість переночувати усім, хто зазнав нападу. Через день-два від’їдуть до постійного місця проживання

​Андрій Садовий: Сьогодні у лікарні №8 є на лікуванні хлопець. Його здоров’ю нічого не загрожує. Потерпілі, які зверталися за медичною допомогою, її отримали. Ми дали можливість переночувати усім, хто зазнав нападу. Через день-два вони від’їдуть до свого постійного місця проживання.

Це дуже моторошно! Молоді хлопці йшли свідомо вбивати, кололи ножами, нападали на маму, яка захищала дитину... Я дуже хотів би, щоб цей випадок сколихнув усі державні інституції.

На сьогодні, на превеликий жаль, в нашій країні немає покарання за малі, за великі злочини. Це у людей створює таку ілюзію, що можна робити що хочеш і як хочеш. Цінність життя дуже серйозно зменшується.

Сьогодні дуже часто батьки виїжджають за кордон, в країні панує бідність, на телебаченні зранку до вечора бачимо насильство, безкарність – все це формує дуже часто і молодих людей. Є велика ілюзія, що школа може виправляти ту ситуацію, яка розвивається в сім’ях. Звичайно, у школах проводитиметься робота, щоб давати розуміння цієї проблематики, знайти відповідний підхід.

Якщо державна машина не працює, не виконує функцію насильства, то це насильство переходить до інших людей. Міська рада якраз максимально толерантно працює, щоб не було біди. Роми, які заїжджають до Львова – з ними проводимо профілактичну роботу. У Львові є ціле поселення, де живуть роми. Правда, до них немає застережень. Але якщо МВС не активізує свою роботу, то такі випадки будуть збільшуватися.