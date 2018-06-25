Суд арештував двох підозрюваних у нападі на ромів у Львові

Пустомитівський районний суд Львівської області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для двох підозрюваних у нападі на ромів і вбивстві однієї людини без права внесення застави.
Підозрювані, 2000 року і 2002 року народження, проведуть 60 днів у слідчому ізоляторі Львова. Обоє неповнолітніх – львів’яни, один цього року закінчив школу, інший – ще школяр.
Судове засідання було закритим від медіа.
26 червня районний суд Пустомитівського району продовжить розгляд справ про обрання запобіжних заходів для ще шести підозрюваних у цій справі.
У ніч на 24 червня біля села Сокільники на Львівщині стався напад на табір ромів. За даними прокуратури, загинула одна людина, ще троє були поранені, зокрема й 10-річний хлопчик.
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Правоохоронці зазначили, що затримали одного повнолітнього і сімох неповнолітніх, їм повідомили про підозру за статтями «умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб», «умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової ворожнечі та ненависті», «хуліганство», «втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність».
У СБУ заявили, що за нападом на ромів у Львові може стояти Росія.
Це не перший напад на ромський табір протягом останніх місяців. Подібні випадки траплялися, зокрема, у Львівській та Тернопільській областях, а також у Києві.
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