Суд арештував двох підозрюваних у нападі на ромів у Львові

Пустомитівський районний суд Львівської області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для двох підозрюваних у нападі на ромів і вбивстві однієї людини без права внесення застави.

Підозрювані, 2000 року і 2002 року народження​, проведуть 60 днів у слідчому ізоляторі Львова. Обоє неповнолітніх – львів’яни, один цього року закінчив школу, інший – ще школяр.

Судове засідання було закритим від медіа.

26 червня районний суд Пустомитівського району продовжить розгляд справ про обрання запобіжних заходів для ще шести підозрюваних у цій справі.

У ніч на 24 червня біля села Сокільники на Львівщині стався напад на табір ромів. За даними прокуратури, загинула одна людина, ще троє були поранені, зокрема й 10-річний хлопчик.

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Правоохоронці зазначили, що затримали одного повнолітнього і сімох неповнолітніх, їм повідомили про підозру за статтями «умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб», «умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової ворожнечі та ненависті», «хуліганство», «втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність».

У СБУ заявили, що за нападом на ромів у Львові може стояти Росія.

Це не перший напад на ромський табір протягом останніх місяців. Подібні випадки траплялися, зокрема, у Львівській та Тернопільській областях, а також у Києві.