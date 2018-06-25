Суд обирає запобіжний захід для підозрюваного у нападі на ромів за зачиненими дверима

Пустомитівський районний суд Львівської області обирає запобіжний захід підозрюваному 17-річному львів’янину, якого підозрюють у нападі на ромський табір і вбивстві людини 23 червня у Львові.

Судове засідання відбувається за зачиненими дверима, без присутності журналістів, скільки підозрюваний є неповнолітнім. Батьки відмовляються від коментарів. Підозрюваний цьогоріч закінчив львівську школу.

Також сьогодні суд має обрати запобіжні заходи для ще двох підозрюваних у нападі на ромський табір.

Поліція Львова затримала вісьмох осіб, яких підозрюють у вчиненні нападу на ромський табір і вбивстві однієї людини. Семеро з затриманих – неповнолітні особи, учні львівських шкіл, а також один – 20-річний організатор.

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У ніч на 24 червня біля села Сокільники на Львівщині стався напад на табір ромів. За даними прокуратури, загинула одна людина, ще троє були поранені, зокрема й 10-річний хлопчик.

У прокуратурі вважають, що до нападу причетні 11 мешканців Львова та прилеглих сіл.

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Правоохоронці зазначили, що затримали одного повнолітнього і сімох неповнолітніх, їм повідомили про підозру за статтями «умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб», «умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової ворожнечі та ненависті», «хуліганство», «втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність».

У СБУ заявили, що за нападом на ромів у Львові може стояти Росія.

Це не перший напад на ромський табір протягом останніх місяців. Подібні випадки траплялися, зокрема, у Львівській та Тернопільській областях, а також у Києві.