Радіо Свобода Daily: СБУ заявила, що за нападом на ромів може стояти Росія

Напад на ромів. Реакції

Ромський табір біля села Сокільники на Львівщині, на який вчинили напад, взяли під охорону.

Втім, родина загиблого боїться забрати тіло, повідомив правозахисник та очільник громадської організації «Рома Україна Тарніпе» Микола Юрченко. «То незвичайне таке було вбивство, то було катування. За словами потерпілого, як він нам сьогодні сказав, він стояв на колінах і просився, а його ножем шпиняли. П'ять разів так. І я не хочу говорити на камеру, що було з тим, що вмер. Але скажу, що там було тільки 15 ножових ран», – розповів правозахисник.

Щоб закликати владу покарати винних, закарпатські роми влаштували флеш-моб перед будівлею Закарпатської облдержадміністрації.

У СБУ тим часом заявили, що за нападом на ромів у Львові може стояти Росія.

Два анонси далі.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова планує сьогодні, 26 червня, відвідати в Києві засудженого українським судом фігуранта справи «кримських дезертирів» Максима Одинцова

Також на сьогодні заплановане судове засідання у справі бразильця Рафаеля Лусваргі, але воно може не відбутись.

Резервна армія для війни на Донбасі

Стратегічний запас. В Україні створюють резервну армію на випадок масштабних військових дій на Донбасі. Мова про війська територіальної оборони, до яких, якщо знадобиться, приєднаються десятки тисяч українців. Їхнє завдання – захист рідних міст і сіл. Зараз це менеджери, фермери, чиновники – люди найрізноманітніших мирних професій. Донбас.Реалії бачили, як проходить підготовка резервістів. Репортаж із полігону знайдете за лінком.

Заяви Ганни Турчинової

І про скандал, що вже тиждень не вщухає. Після заяви декана Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Ганни Турчинової про шкільні підручники з антидискримінаційними правками, правозахисники закликали звільнити її. (Серед іншого, вона заявила, що дискримінації ЛГБТ та жінок в українському суспільстві не існує, а шкільні підручники з антидискримінаційними правками можуть змінити сексуальну орієнтацію дитини.)

Але частина науковців та громадських організацій – навпаки, підтримують Турчинову і вважають, що твердження, які озвучила Турчинова, ґрунтуються на нормах Конституції України, але «зазнають переслідувань, зокрема, з боку окремих поборників антидискримінаційної експертизи шкільних підручників». Радіо Свобода з’ясовувало, хто на чиєму боці та чи дійсно Ганну Турчинову можуть звільнити з університету за публічні висловлювання.

Боротьба у Києві на Поштовій площі триває

Штурханини під час сесій Київради, палкі дискусії київських депутатів на межі особистих образ, акції громадської непокори – такими видовищними дійствами супроводжуються обговорення, чи бути у Києві на Поштовій площі «самостійному» музею, чи музей існуватиме у межах торговельно-розважального центру (ТРЦ). І чим довше тривають дискусії та суперечки, тим більше ціла ситуація нагадує драматичний серіал, в якому «хороші» і «погані» «герої» б’ються за історію не лише Києва, а й цілої України. Наша кореспондентка описала цей вже багатосерійний фільм і почала з серії під умовною назвою «Ювелірний цех» Київської Русі.

Демократія по-турецьки

Багато хто розглядав дострокові президентські та парламентські вибори у Туреччині як випробовування для все більш авторитарного правління чинного лідера Реджепа Тайїпа Ердогана. Та він зміг його пройти та залишитися у президентському кріслі. Щоправда, через ухвалені на минулорічному референдумі поправки до конституції, тепер він матиме значно ширші повноваження. З іншого боку – парламент Туреччини став найбільш різноманітним за останні три десятиліття. Розповідь про старого президента із новими супер-повноваженнями тут.

Кубок «Супердворняжка»

У Запоріжжі на площі Маяковського відбулося змагання для вуличних собак, яких прихистили городяни, – кубок «Супердворняжка». Організатори таким чином закликають запорожців наслідувати приклад учасників виставки та брати до себе вуличних тварин. Захід відбувається вже шостий рік поспіль. Радіо Свобода розпитало трьох учасників змагань – як і чому вирішили взяти собаку з вулиці.

Турбуйтесь один про одного!

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