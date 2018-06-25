Москалькова планує 26 червня відвідати в Києві «кримського дезертира» Одинцова

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова планує 26 червня відвідати в Києві засудженого українським судом фігуранта справи «кримських дезертирів» Максима Одинцова, повідомляє її прес-служба.

В офісі омбудсмена додали, що вона також має намір зустрітися з моряками кримського судна «Норд», які перебувають на території України.

21 червня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та закликав його звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців, повідомила прес-служба глави української держави.

Того дня Денісова повідомила, що Порошенко зняв Москальковій заборону на в’їзд до України, щоб вона могла відвідати утримуваних росіян.

Військових Максима Одинцова та Олександра Баранова в лютому 2018 року визнали винними в державній зраді й дезертирстві, засудивши їх до 14 і 13 років позбавлення волі відповідно.