Адвокат Сенцова оприлюднив документ, у якому Росія називає режисера українським громадянином

Адвокат засудженого в Росії Олега Сенцова Дмитро Дінзе оприлюднив документ, в якому російська влада називає режисера громадянином України.

Документ канцелярії виправної колонії номер 8 управління Федеральної служби виконання покарань Росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі датований 10 жовтням 2017 року.

«Засуджений Сенцов О.Г. Громадянин Республіки Україна. Прибув етапом 09.10.2017», – йдеться в документі, який адвокат оприлюднив у Facebook.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, російська влада заявляє, що Сенцов – громадянин Росії.

У 2015 році суд у Росії засудив його до 20 років позбавлення волі. 14 травня 2018 року режисер оголосив голодування з вимогою звільнити усіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.

Денісова з 15 червня перебуває в Росії, але їй відмовляють у зустрічах з українськими в’язнями.

22 червня вона повідомила, що російський омбудсман Тетяна Москалькова запропонувала їй разом відвідати затриманого в Україні керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського, а вже після цього вирушити до Сенцова в колонію в Лабитнангі. Проте Денісова наполягає на першочерговому візиті до режисера.