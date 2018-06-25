Напад на табір ромів: правозахисник заявляє, що родина загиблого боїться забрати його тіло

Родина загиблого під час нападу на ромський табір у Львівській області боїться забрати тіло, повідомив правозахисник та очільник громадської організації «Рома Україна Тарніпе» Микола Юрченко в ефірі «Громадському».

За словами правозахисника, родина убитого дуже налякана і боїться приїхати, щоб забрати тіло загиблого.

Також Юрченко уточнив, що у загиблого було 15 ножових поранень.

«То незвичайне таке було вбивство, то було катування. Зі слів потерпілого, як він нам сьогодні сказав, він стояв на колінах і просився, а його ножем шпиняли. П'ять разів так. І я не хочу говорити на камеру, що було з тим, що вмер. Але скажу, що там було тільки 15 ножових ран», – розповів правозахисник.

Водночас речниця обласного управління Національної поліції Світлана Добровольська в коментарі «Укрінформу» заявила, що табір, на який вчинили напад, взяли під охорону.

У ніч на 24 червня біля села Сокільники на Львівщині стався напад на табір ромів. За даними прокуратури, загинула одна людина, ще троє були поранені, зокрема й 10-річний хлопчик.

У прокуратурі вважають, що до нападу причетні 11 мешканців Львова та прилеглих сіл.

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Правоохоронці зазначили, що затримали одного повнолітнього і сімох неповнолітніх, їм повідомили про підозру за статтями «умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб», «умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової ворожнечі та ненависті», «хуліганство», «втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність».

У СБУ заявили, що за нападом на ромів у Львові може стояти Росія.

Це не перший напад на ромський табір протягом останніх місяців. Подібні випадки траплялися, зокрема, у Львівській та Тернопільській областях, а також у Києві.