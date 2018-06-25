Посольство США в Україні: шоковані нападом на табір ромів у Львові

У посольстві США в Україні заявляють, що шоковані нападом на табір ромів у Львові і закликають притягнути винних до відповідальності.

«Шоковані нападом на табір ромів у Львові. Зловмисники повинні бути притягнуті до відповідальності. В Європі, в тому числі в Україні, немає місця расизму та насильству», – йдеться в повідомленні посольства у Twitter.

У ніч на 24 червня біля села Сокільники на Львівщині стався напад на табір ромів. За даними прокуратури, загинула одна людина, ще троє були поранені, зокрема й 10-річний хлопчик.

У прокуратурі вважають, що до нападу причетні 11 мешканців Львова та прилеглих сіл.

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Правоохоронці зазначили, що затримали одного повнолітнього і сімох неповнолітніх, їм повідомили про підозру за статтями «умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб», «умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової ворожнечі та ненависті», «хуліганство», «втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність».

У СБУ заявили, що за нападом на ромів у Львові може стояти Росія.

Це не перший напад на ромський табір протягом останніх місяців. Подібні випадки траплялися, зокрема, у Львівській та Тернопільській областях, а також у Києві.