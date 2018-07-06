ОБСЄ засуджує рішення Росії щодо Радіо Свобода як «іноземного агента»

Організація з безпеки та співпраці в Європі засудила рішення російського суду, що корпорація Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода порушила суперечливий закон щодо «іноземних агентів».

Заява, зроблена 6 липня у Відні офісом з питань медіа-свободи ОБСЄ, зроблена на наступний день після того, як районний суд Москви наклав на Радіо Свобода штраф у розмірі 100 000 рублів (це майже 42 тисячі гривень). Суд заявив, що Радіо Свобода не дотримується вимог закону, який регулює діяльність засобів інформації, визнаних урядом «іноземними агентами».

«Рішення суду очевидно показує, що закон про «іноземних агентів» неправомірно заважає роботі ЗМІ та звужує простір для свободи засобів інформації в Російській Федерації», – сказав представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Арлем Дезір.

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Рішення від 5 липня ухвалене через вісім місяців після того, як міністерство юстиції Росії позначило Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, Голос Америки та інші афілійовані структури в тому числі проект української служби Радіо Свобода Крим.Реалії) як «іноземних агентів».

Це визнання ґрунтується на законі, підписаному президентом Росії Володимиром Путіним у листопаді 2017 року. Закон був розкритикований західними урядами та правозахисниками.