КСУ оголосив перерву у справі щодо закону про освіту

Конституційний Суд України оголосив перерву в розгляді справи щодо закону про освіту через неявку представника президента України.

Як повідомляє портал судової влади, Велика палата КСУ задовольнила клопотання судді-доповідача про залучення до участі у розгляді справи як спеціаліста директора Інституту мовознавства Національної академії наук України, доктора філологічних наук Богдана Ажнюка.

У жовтні 2017 року до КСУ надійшло подання 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції закону про освіту. Депутати, зокрема, вважають, що цим законом порушено природне право на навчання в школах, поряд з державною мовою, мовою національної меншини.

Восени 2017 року набрав чинності новий український закон про освіту. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах в Україні та за кордоном, зокрема, в Угорщині.

Перехідні положення закону передбачають: «особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою».