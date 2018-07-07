Штаб: на Донбасі через обстріл снайпера поранений український військовий

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що у зоні бойових дій на Донбасі минулої доби зазнав поранення один український військовий.

Як повідомляє прес-центр штабу, це сталося внаслідок снайперського вогню на донецькому напрямку у районі Красногорівки.

За даними штабу, минулої доби підтримувані Росією бойовики порушували перемир’я майже по всій лінії зіткнення, вони вели вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих ділянках використовували озброєння БМП та протитанкові керовані ракети.

Зокрема на горлівському напрямку сепаратисти відкривали вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, під обстріли потрапили позиції військових в районі населених пунктів Південне та Новгородське, додають у штабі.

За даними штабу, найбільше обстрілів 6 липня було на маріупольському напрямку – бойовики відкривали вогонь у районі населених пунктів Богданівка, Водяне, Лебединське, Широкине.

Згідно з домовленостями в межах Тристоронньої контактної групи, перемир’я на час жнив мало настати з 00:01 1 липня. Майже одразу після початку дії нових домовленостей сторони заявили, що зафіксували порушення режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.