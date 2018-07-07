Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Липень 2018, Київ 12:27
Новини | Міжнародні

В Ірані стратили 8 засуджених за напад на парламент

Іран заявляє про страту восьми засуджених за напади у 2017 році на на парламент і мавзолей аятоли Хомейні в Тегерані.

Судова влада Ірану заявила, що вісім чоловіків співпрацювали з тими, хто здійснював смертельні напади, надав їм зброю та фінансову підтримку. Незрозуміло, коли відбулися страти.

Поліція і швидка поспішають до будівлі парламенту в Ірані (відео)
Embed
Поліція і швидка поспішають до будівлі парламенту в Ірані (відео)

No media source currently available

0:00 0:00:55 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Внаслідок нападів 7 червня 2017 року на парламент Ірану та мавзолей загинули щонайменше 17 людей, поранені понад 40. Напади були першим актом терору в Ірані, відповідальність за який взяло екстремістське угруповання «Ісламська держава». Щодо понад десятка обвинувачених ще триває судовий розгляд.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG