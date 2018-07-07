В Ірані стратили 8 засуджених за напад на парламент

Іран заявляє про страту восьми засуджених за напади у 2017 році на на парламент і мавзолей аятоли Хомейні в Тегерані.

Судова влада Ірану заявила, що вісім чоловіків співпрацювали з тими, хто здійснював смертельні напади, надав їм зброю та фінансову підтримку. Незрозуміло, коли відбулися страти.

Внаслідок нападів 7 червня 2017 року на парламент Ірану та мавзолей загинули щонайменше 17 людей, поранені понад 40. Напади були першим актом терору в Ірані, відповідальність за який взяло екстремістське угруповання «Ісламська держава». Щодо понад десятка обвинувачених ще триває судовий розгляд.