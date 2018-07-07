ДСНС попереджає про грози та шквали в Україні

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про грози та шквали в Україні.

Як повідомляє ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру, 7 липня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Харківській, вдень і в Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях очікуються місцями грози і шквали 15-20 метрів за секунду.

У Києві, за даними синоптиків, сьогодні без опадів, температура вдень 25-27 градусів тепла.

За прогнозом, цього року літо в Україні буде досить спекотним, однак очікуються різкі перепади температури й вологості.