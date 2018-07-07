Катастрофа літака EgyptAir у 2016 році: французькі слідчі назвали причину

Французькі слідчі заявляють, що пожежа в кабіні пілота, найімовірніше, спричинила катастрофу рейсу EgyptAir в 2016 році, що суперечить заявам єгипетської влади, яка повідомляла про вибухові речовини, виявлені на тілах жертв.

Французьке бюро аварій цивільної авіації повідомило 6 липня, що інформація, отримана з бортових реєстраторів, свідчить про те, що «вогонь спалахнув у кабіні, коли літак був на крейсерській висоті, пожежа швидко поширювалася, що спричинило втрату контролю над літаком».

Агентство заявило, що можна було почути обговорення екіпажем пожежі і що система автоматичної обробки повідомлень літака зафіксувала на борту дим.

Airbus A320 летів з Парижа до Каїра в травні 2016 року, коли він зазнав катастрофи у південно-східному Середземномор’ї. Літак не надсилав сигнал лиха, а пілот льотчик, як завжди, спілкувався з грецьким управлінням повітряного руху незадовго до катастрофи. Внаслідок катастрофи загинули 66 людей.

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Французькі слідчі завжди схилялися до версії механічної поломки як причини катастрофи, натомість офіційне єгипетське розслідування підозрювало, що літак підірвали. Аварія відбулася приблизно через шість місяців після бомбардування російського пасажирського літака над Синайським півостровом, внаслідок чого загинули всі люди на борту.