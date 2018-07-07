Amnesty International закликає Іран забезпечити право на безпечну питну воду

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала Іран забезпечити доступ іранців до чистої води, а також провести незалежне розслідування повідомлень про те, що сили безпеки використовували «непотрібну та надмірну силу» проти тих, хто мирно протестував у провінції Хузестан через нестачу води та забруднення.

«Іранська влада повинна також забезпечити, щоб люди в Хузестані та інших провінціях Ірану користувалися своїм правом доступу до достатньої кількості безпечної питної води для особистих та домашніх потреб», – заявила правозахисна група 6 липня.

Нещодавно десятки людей вийшли на вулиці Хоррамшар та інших міст на південному заході країни, вони протестували проти дефіциту води та вимагали чистої та безпечної питної води. Деякі, за повідомленнями, скандували гасла проти іранських влади.

На відео, поширених в соцмережах з протестів 30 червня в портовому місті Хоррамшар, можна почути звуки пострілів.

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Чиновники заявили, що в результаті сутичок один цивільний і кілька поліцейських отримали поранення.

Державне телебачення заявило, що заарештовано невизначену кількість демонстрантів, і стверджувало, що деякі протестуючі мали вогнепальну зброю.

Активісти стверджують, що десятки людей були затримані в Хоррамшарі, Абадані та Ахвазі у зв’язку з протестами. Amnesty International заявила про стурбованість через затримання.

Критики заявляють, що неефективне управління в поєднанні з багаторічними посухами призвело до зниження рівня води та рівнів підземних вод в багатій нафтою провінції Хузестан.