Письменниця Тетяна Малярчук отримала премію імені Інґеборґ Бахман

Українська письменниця Тетяна Малярчук стала переможницею конкурсу на здобуття німецької літературної премії імені Інґеборґ Бахман. 8 липня конкурсна комісія оприлюднила результати на сайті премії.

Як повідомляється, таку відзнаку здобув текст Малярчук «Жаби в морі», яку авторка написала німецькою мовою.

«У тексті вона обговорює тему втрати інтересу з боку молодого покоління до старших родичів, а також проблему соціально нерівного, відлученого від природи і ксенофобного суспільства», – мовиться у повідомленні.

Приз становить 25 тисяч євро. Премію імені Інґеборґ Бахманн (Ingeborg-Bachmann-Preis) вручають за німецькомовні тексти. Її заснували 1977 року на честь однієї із найзнаменитіших австрійських письменниць. Переможця визначають протягом читань у австрійському місті Клагенфурт.

Як розповідає українське видання Читомо, кожен із 7 членів журі подає по двоє кандидатів на премію. Учасники читають німецькомовні тексти, які раніше не публікувалися, а також беруть участь у дискусії, за підсумками якої обирають перемоджців.

2013-го року премію отримала німецька письменниця українського походження Катя Петровська за роман «Мабуть, Естер».