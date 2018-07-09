Аварія поїзда в Туреччині: кількість загиблих зросла до 24

У Туреччині кількість загиблих внаслідок аварії потяга зросла щонайменше 24 людей, ще понад 70 постраждали, повідомляє влада країни.

Раніше повідомляли про 10 загиблих.

Катастрофа сталася у провінції Текірдаг на північному заході країни, коли, за даними Міністерства транспорту, зійшли з рейок вагони потяга, в якому перебували близько 360 людей. Причиною називають підмив землі під рейками через сильну зливу.

Як повідомило державне агентство «Анадолу», президентові Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану повідомили про трагедію, він висловив співчуття родинам загиблих і потерпілим.