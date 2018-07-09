ДСНС попереджає про пожежну небезпеку в Україні

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про пожежну небезпеку в Україні.

Як повідомляє ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру, 9 липня у Донецькій, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської та Черкаської областей очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

9 липня у Київській області переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека, додають у ДСНС.

За попереднім прогнозом, цього року літо в Україні буде досить спекотним, однак очікуються різкі перепади температури й вологості.