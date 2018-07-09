СБУ: на «Южно-Українській АЕС» були умови для виникнення ситуації техногенного характеру

Служба безпеки України заявляє, що співробітники спецслужби заблокували використання неякісного обладнання на підприємстві «Южно-Українська АЕС».

Як повідомляє 7 липня прес-служба відомства,посадовці підприємства створили умови для виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на «Южно-Українській АЕС».

За даними слідства, чиновники свідомо «закупили контрафактне електрообладнання» для систем важливих для безпеки функціонування атомної електростанції.

У СБУ повідомляють, що правоохоронці задокументували факт постачання та встановлення силового кабелю електроживлення, використання якого не передбачене чинними нормами

Це обладнання мають замінити,додали у відомстві.

Наразі підприємство це повідомлення не коментує.

Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області та є відокремленим підрозділом підприємства «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.